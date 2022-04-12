​ 2,3 млрд рублей поступит в регионы УрФО на лечение ковид-пациентов, из них 430 млн – в ХМАО

Правительство России утвердило распоряжение о выделении дополнительных средств на лечение пациентов с коронавирусом, пишет со ссылкой на документ «Правда УрФО». Деньги будут направлены на дополнительное финансовое обеспечение медицинской̆ помощи, оказанной лицам, застрахованным по ОМС, в том числе, с заболеванием и подозрением на заболевание коронавирусом. Документ предусматривает не менее 300 тыс. случаев госпитализаций.

Согласно распоряжению правительства, ХМАО получит 427,9 млн рублей, Тюменская область – 320,7 млн, Ямал – 318,3 млн рублей, пишет издание. Больше всего средств – 987,2 млн рублей – предусмотрено для Свердловской области. Наименьшую сумму получит Челябинская область – 141,2 млн рублей. Всего уральские регионы дополнительно получат от ФФОМС 2,3 млрд рублей.