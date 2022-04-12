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Власти Югры рассказали о росте цен на продукты за неделю

Цены на продукты в ХМАО продолжают ползти вверх

Власти Югры рассказали о росте цен на продукты за неделю
pixabay.com

В Югре за неделю выросли цены на овощи, мясо, рыбу и соль, сообщил заместитель губернатора округа Роман Генкель во время заседания оперштаба. По его информации, капуста, лук, морковь, картофель и лук подорожали на 5-10%. До 5% выросли цены на свинину, говядину, баранину, рыбу, курицу, масло и молоко. При этом выпечка и хлеб подешевели. Генкель отметил, что власти ХМАО продолжат вести мониторинг средних розничных цен на продукты и непродовольственные товары.

Проблем с поставкой продуктов, по словам замгубернатора, в югорских магазинах нет, товарные запасы по всем категориям пополняются. «Те проблемы, которые были связаны с обеспечением, мы практически не фиксируем. Все наиболее востребованные позиции сейчас доставляются. И обеспеченность населения необходимой продукцией составляет от одного до 77 дней в зависимости от срока хранения», — цитирует Романа Генкеля Sitv.ru.

В окружной прокуратуре отметили, что с начала года в ХМАО было выявлено больше 50 нарушений ценообразования. В ряде муниципалитетов, по данным надзорного ведомства, частники искусственно завышали спрос.

«В городах Лангепас и Белоярский пресечены факты создания искусственного дефицита социально-необходимой продукции, когда, в частности, сахар был на складах магазинов, но не выставлялся на прилавки», — уточнил заместитель прокурора Югры Григорий Сухоруков.


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Сегодня в 14:12, просмотров: 137, комментариев: 0

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