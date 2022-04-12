Самолеты Utair начнут ежедневно летать из Сочи в Ереван

Utair вводит в весенне-летнем расписании новый ежедневный маршрут Сочи — Ереван и продолжит каждый день летать в Ереван из Москвы, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Utair много лет летает в Ереван из Москвы. А в ноябре прошлого года мы впервые ввели рейс в столицу Армении из Сочи. Рейс востребован пассажирами, и мы приняли решение оставить его в летнем расписании», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Билеты на все зарубежные рейсы Utair можно купить только на сайте utair.ru и в мобильном приложении авиакомпании.

Ранее сообщалось, что Utair начнет выполнять с 4 мая полеты из Сургута в Горно-Алтайск. Самолеты будут летать туда по средам и субботам.