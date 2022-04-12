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В Нижневартовске столкнулись Toyota и Honda – пострадали два человека

Шесть человек получили травмы в ДТП за сутки в ХМАО

В Нижневартовске столкнулись Toyota и Honda – пострадали два человека
Госавтоинспекция ХМАО

За минувшие сутки в ХМАО зарегистрировано 4 ДТП, в которых 6 человек получили травмы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО. Одна из аварий с пострадавшими произошла в дневное время в Нижневартовске. 68-летнй водитель Toyota, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель и пассажир Honda получили травмы.

Также за сутки в Югре госавтоинспекторы задержали 6 водителей в состоянии опьянения, 4 – за отказ от прохождения освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 66 водителей и 36 – за нарушение правил перевозки детей.


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Сегодня в 10:48, просмотров: 111, комментариев: 0

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