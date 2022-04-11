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​Югра продолжает собирать идеи для большого плана по развитию экономики в условиях санкций

Сбор идей для устойчивого развития экономики Югры продлится до 25 апреля

​Югра продолжает собирать идеи для большого плана по развитию экономики в условиях санкций
Фото admhmao.ru

На краудсорсинг–проект «План устойчивого развития экономики Югры» поступило более 40 инициатив от жителей региона. Как сообщает департамент общественных и внешних связей автономного округа, прием идей продлится до 25 апреля.

«Мы рассчитываем, что идеи югорчан, направленные, например, на повышение занятости, поддержке населения с точки зрения реализации конкретных проектов, переформатированию бизнеса, будут поступать в гораздо большем объеме, чем мы можем сгенерировать на своем уровне, тем самым, мы выработаем наиболее оптимальные решения, – комментирует заместитель губернатора Югры Роман Генкель. – При этом подчеркну, что предложения принимаются не только в части региональных изменений, мы готовы выходить с инициативами на федеральный уровень. Сейчас организована оперативная работа, принимаются новые пакеты мер, мы с коллегами активно включены в эту работу. Крайне важно, чтобы как можно большее количество граждан приняли участие в выработке новых решений. Это станет большим плюсом для всех нас».

Предложить свои инициативы можно в следующих категориях:

– социальная поддержка;

– ценообразование;

– здоровьесбережение;

– занятость населения;

– городская среда;

– цифровая зрелость;

– поддержка бизнеса;

– дороги и транспорт;

– инвестиции;

– поддержка НКО.

Внести свои предложения можно на соответствующем сайте, где можно выбрать один из проектов, ознакомиться с уже имеющимся планом действий, и высказать свои предложения.


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Сегодня в 23:46, просмотров: 19, комментариев: 0

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