В Сургуте появилась новая версия об истинных причинах потенциальной блокировки YouTube

Самый крупный видеохостинг в мире YouTubeможет быть заблокирован в России, и провоцировать это решение может его компания-владелец Google. К такому выводу пришли сургутские общественники, опрошенные ОТРК «Югра».

«У YouTube сегодня очень агрессивная позиция по отношению к российскому контенту. У многих общественных организаций, которые занимались помощью людям или просвещением, закрыли каналы. Считаю, что для любой социальной сети или хостинга цензура – это губительно», – рассуждает общественник из Сургута Денис Ханьжин.

Еще один сургутянин Дмитрий Самарский, чей ролик о «Добряке Пушкине» собрал на YouTubeпочти 1,5 млн просмотров, выразил кардинальное несогласие с политикой платформы, которая за последний месяц заблокировала несколько крупных российских каналов. «Считаю, что в нашем мире должны быть все мнения на виду, а не определённые, которые выгодны одной стороне. Политика компании Google как будь то направлена на то, чтобы его заблокировали. Это, конечно, будет печально, но они сами в этом виноваты», – поделился мнением Дмитрий.

Напомним, что представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «YouTube подписал себе приговор» после того, как платформа заблокировала канал Госдумы России.