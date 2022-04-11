16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8501   EUR  81,7064  

Новости

Больше новостей
В случае блокировки YouTube вы...
Комментировать
0
Вы используете VPN?
Комментировать
0
Вы следите за новостями о коронавирусе?
Комментировать
0
Вы почувствовали на себе дефицит товаров?
Комментировать
0
Больше опросов

ЕС внес Utair в черный список по авиабезопасности

Utair и еще 20 российских авиакомпаний попали в черный список ЕС по воздушной безопасности

ЕС внес Utair в черный список по авиабезопасности
пресс-служба Utair

Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию, включая Utair, в черный список по воздушной безопасности. Этим компаниям запрещены полеты в пределах Евросоюза, «поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности», говорится в сообщении ЕК.

Помимо Utair в черный список попали: «Аврора», «Авиастар-ТУ»; «Ижавиа»; «Якутия»; «Русджет»; «ЮВТ аэро»; «Сибирские авиалинии»; Smartavia; «ИрАэро»; «Уральские Авиалинии»; «Алроса»; NordStar; «Руслайн»; «Ямал»; Nord Wind; «Авиакомпания Икар»; «Победа»; «Аэрофлот»; «Россия»; «Скол» (компания была внесена в черный список еще в ноябре 2021 года).

В пресс-релизе уточняется, что регистрация иностранных самолетов в российских реестрах позволила авиакомпаниям использовать судна без необходимых международных сертификатов. По мнению комиссара по вопросам транспорта ЕС Адины Вэлян, слова которой приводятся в документе, это может быть опасным для пассажиров, пишет «Коммерсантъ».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:59, просмотров: 55, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нижневартовске молодой человек сорвался с балкона и разбился 1221
  2. 68 проектов югорчан по итогам конкурса получат финансовую поддержку для развития 970
  3. В Югре за сутки 90 человек заболели коронавирусом 808
  4. ​Югра собрала тысячи людей со всей России на очередной «Лыжный марафон» 633
  5. ​Отвалятся 364
  6. ​Россия открыла авиасообщение с 52 странами, но сможем ли мы летать? 296
  7. Сургутянина осудят за продажу контрафактного алкоголя 292
  8. ​Югра демонстрирует высокую дисциплину в кредитном вопросе 288
  9. Сургут сохраняет лидерские позиции по заболеваемости ковидом 261
  10. Наталья Комарова проведет прямой эфир на тему поддержки югорских семей 253
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 4210
  2. В Тюменской области на трассе заметили розового фламинго 1961
  3. Уволился югорский чиновник, сбивший женщину на пешеходном переходе 1842
  4. ​Потребление и разум 1765
  5. Второклассники сургутской школы «Перспектива» переехали в новый корпус 1758
  6. «Не напрасно в край сургутский геолог шагает…» 1750
  7. В Сургуте столкнулись три автомобиля – погибла женщина-водитель 1549
  8. ​Югорчанин попался при попытке вывезти за границу свыше полутора миллиона рублей 1516
  9. ​Евросоюз включил в новый санкционный список главу «Сургутнефтегаза» Богданова 1366
  10. В Сургуте устранили обвал грунта на разделительной полосе 1357
  1. Потребительские патриоты 6036
  2. ​«А мы будем!..» 5822
  3. ​Переобулись 5684
  4. ​Испанский стыд 5234
  5. ​Здравствуй, здравый смысл? 4984
  6. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 4783
  7. Сергей Юнганс: «Мы сами формируем того зрителя, который в будущем полюбит классическую музыку, оперу, балет…» 4686
  8. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4531
  9. ​Контакт с реальностью 4294
  10. ​Развязка сияет, что дальше? 4210

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика