Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла среди югорских школьников на 20%

В ХМАО за неделю с 4 по 10 апреля зарегистрировано 70,0 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора. Это на 4,8% больше, чем неделей ранее.

Рост заболеваемости на 20% зафиксирован среди школьников 7-14 лет. По оценке ведомства, это связано с окончанием весенних каникул. Среди детей 3-6 лет заболеваемость выросла на 6,5%, среди детей до двух лет и взрослых существенной динамики нет.

Значимый рост (более 10%) зафиксирован в четырех муниципалитетах ХМАО: Сургутском районе - на 50,3%, Нефтеюганском - на 30,9%, Покачах - на 29,6%, Урае - на 28,7%.

«Превышение порогов более чем на 20% отмечается в Ханты-Мансийске, Советском районе, Нягани, Покачах. В шести муниципальных образованиях показатели выше среднеокружного. Наиболее высокие показатели в Ханты-Мансийске - выше среднеокружного в 2,1 раза», - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.