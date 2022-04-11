Гендиректор «Негуснефти» лишился руководящей должности из-за долгов перед подчиненными

Генерального директора АО «Негуснефть» в Радужном дисквалифицировали за неоднократное нарушение сроков выплаты работникам заработной платы, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ранее гендиректор компании, являющийся ответственным за выплату заработной платы, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства о труде и был оштрафован.

Прокурор возбудил в отношении гендиректора административное дело, а суд признал его виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде дисквалификации. Гендиректор предприятия потерял право занимать руководящую должность и осуществлять управление юридическим лицом в течение года.