Прямая линия «Югорская семья» с губернатором Югры пройдет 15 апреля

В пятницу, 15 апреля, в 12:00 состоится прямая линия «Югорская семья» с губернатором Югры Натальей Комаровой. На онлайн-встрече она предлагает оценить исполнение поручений президента РФ по поддержке семей с детьми, а также рассмотреть такие вопросы, как устройство в образовательные организации, детский отдых и поддержка семей с «особенными детьми».

«Вопросы и предложения на встречу соберут Светлана Старкова (мама, председатель Молодежного парламента при Думе Нефтеюганска), Александр Толстоноженко (многодетный папа, руководитель клубного формирования культурно-досуговый центр «Сияние Севера», капитан команды КВН «Балаганчик»), Данил Кравчук (папа, руководитель центра физического развития «Юниор Спорт», президент Федерации футбола Сургута, член Молодежного парламента при Думе Сургута). С ними будут работать специалисты Департамента социального развития Югры, отраслевых ведомств, Центр управления регионом», – говорится в сообщении главы региона.

Трансляция пройдет в аккаунтах губернатора в социальных сетях – «ВКонтакте» и «Одноклассники», в группе «Югра».