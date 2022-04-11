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Наталья Комарова проведет прямой эфир на тему поддержки югорских семей

Прямая линия «Югорская семья» с губернатором Югры пройдет 15 апреля

Наталья Комарова проведет прямой эфир на тему поддержки югорских семей
https://vk.com/nv__komarova

В пятницу, 15 апреля, в 12:00 состоится прямая линия «Югорская семья» с губернатором Югры Натальей Комаровой. На онлайн-встрече она предлагает оценить исполнение поручений президента РФ по поддержке семей с детьми, а также рассмотреть такие вопросы, как устройство в образовательные организации, детский отдых и поддержка семей с «особенными детьми».

«Вопросы и предложения на встречу соберут Светлана Старкова (мама, председатель Молодежного парламента при Думе Нефтеюганска), Александр Толстоноженко (многодетный папа, руководитель клубного формирования культурно-досуговый центр «Сияние Севера», капитан команды КВН «Балаганчик»), Данил Кравчук (папа, руководитель центра физического развития «Юниор Спорт», президент Федерации футбола Сургута, член Молодежного парламента при Думе Сургута). С ними будут работать специалисты Департамента социального развития Югры, отраслевых ведомств, Центр управления регионом», – говорится в сообщении главы региона.

Трансляция пройдет в аккаунтах губернатора в социальных сетях – «ВКонтакте» и «Одноклассники», в группе «Югра».


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Сегодня в 10:36, просмотров: 38, комментариев: 0

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