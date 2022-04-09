16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8501   EUR  81,7064  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Югре одобрили новые льготы для бизнеса

Бизнес в Югре получил новые возможности в сфере аренды имущества

​В Югре одобрили новые льготы для бизнеса
Фото admhmao.ru

Новые льготы для бизнеса утвердило правительство Югры. Эти решения принимаются с целью поддержки предпринимательства в условиях санкционного давления. Среди новых мер, в частности, снижение на 50 процентов стоимости аренды государственного имущества, находящегося в ведении автономного округа, для малого и среднего бизнеса. Аналогичное снижение коснется земельных участков, на которых государственная собственность не разграничена.

«Еще одна мера поддержки предусматривает установление моратория на начисление неустойки, штрафов, пени по договорам аренды на период с 1 апреля до конца 2022 года», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных и внешних связей Югры.

Нынешние решения прошли обсуждение со всеми муниципалитетами региона, и все они поддержали инициативу окружного правительства, сообщил директор департамента по управлению государственным имуществом Югры Юрий Якубенко.

Напомним, что в настоящий момент в автономном округе действует масштабный план по поддержанию устойчивого развития экономики в условиях санкционного давления. Изначально он включал в себя 53 пункта, в которых изложены все меры поддержки бизнеса и граждан. Этот план будет дополняться по мере появления новых условий или инициатив.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:48, просмотров: 28, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Росстате озвучили первые результаты переписи населения 645
  2. В Сургуте столкнулись три автомобиля – погибла женщина-водитель 627
  3. ​«Вы – элита среди нас всех» – в Югре подвели итоги спортивного года и наградили лучших 612
  4. ​Евросоюз включил в новый санкционный список главу «Сургутнефтегаза» Богданова 345
  5. Россиянам разрешили покупать валюту в банках с 18 апреля 284
  6. Уголовное дело возбуждено из-за взрыва газа в Нижневартовске 280
  7. Сургут оказался в лидерах по суточному приросту заболевших ковидом 265
  8. Инфляция в марте в России стала максимальной с января 1999 года 239
  9. Набережная, сквер и парки 226
  10. ​В Ханты-Мансийске на стройке взорвался газ, пострадали три человека 192
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 3894
  2. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 3412
  3. ​Сургутян ждет большой плюс 3342
  4. ​В Излучинске погибли два подростка 2412
  5. На ошибках не учимся 2333
  6. ​Легковушка столкнулась с грузовиком в Нефтеюганском районе 1959
  7. В России растет число ИТ-специалистов, желающих уехать из страны 1770
  8. Золотые ворота в Сургут: подсветку на Аэрофлотской развязке завершили на полгода раньше 1766
  9. ​Ночью в Сургуте будет ветрено 1718
  10. В Тюменской области на трассе заметили розового фламинго 1583
  1. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 7818
  2. Потребительские патриоты 5802
  3. ​«А мы будем!..» 5572
  4. ​Переобулись 5493
  5. ​Испанский стыд 5051
  6. ​Здравствуй, здравый смысл? 4753
  7. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 4571
  8. Сергей Юнганс: «Мы сами формируем того зрителя, который в будущем полюбит классическую музыку, оперу, балет…» 4386
  9. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4385
  10. ​Контакт с реальностью 4043

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика