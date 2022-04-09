Бизнес в Югре получил новые возможности в сфере аренды имущества

Новые льготы для бизнеса утвердило правительство Югры. Эти решения принимаются с целью поддержки предпринимательства в условиях санкционного давления. Среди новых мер, в частности, снижение на 50 процентов стоимости аренды государственного имущества, находящегося в ведении автономного округа, для малого и среднего бизнеса. Аналогичное снижение коснется земельных участков, на которых государственная собственность не разграничена.

«Еще одна мера поддержки предусматривает установление моратория на начисление неустойки, штрафов, пени по договорам аренды на период с 1 апреля до конца 2022 года», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных и внешних связей Югры.

Нынешние решения прошли обсуждение со всеми муниципалитетами региона, и все они поддержали инициативу окружного правительства, сообщил директор департамента по управлению государственным имуществом Югры Юрий Якубенко.

Напомним, что в настоящий момент в автономном округе действует масштабный план по поддержанию устойчивого развития экономики в условиях санкционного давления. Изначально он включал в себя 53 пункта, в которых изложены все меры поддержки бизнеса и граждан. Этот план будет дополняться по мере появления новых условий или инициатив.