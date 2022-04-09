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Россиянам разрешили покупать валюту в банках с 18 апреля

ЦБ отменил комиссию на покупку валюту через брокеров

Россиянам разрешили покупать валюту в банках с 18 апреля
pixabay.com

Банк России разрешит банкам с 18 апреля продавать наличную валюту, которая поступила в их кассы начиная с 9 апреля. Также будет разрешено снимать с открытых до 9 марта вкладов наличные евро, сообщает регулятор.

«Общий лимит снятия — 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро — сохраняется и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях», - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦБ решил отменить комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров. Решение вступит в силу 11 апреля. Комиссию на покупку валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов) через брокеров ввели в начале марта после обвала рубля до исторического минимума, напоминает «Форбс». Сначала она составляла 30%, но позднее ее снизили до 12%.


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Сегодня в 11:06, просмотров: 119, комментариев: 0

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