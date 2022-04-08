Борис Хохряков: Сургутский район изменился в лучшую сторону за последние годы

В Сургутском районе проходит Координационный совет ХМАО. Для участия в нем приехали председатели дум из всех муниципалитетов Югры, чтобы обменяться опытом и оценить наработки Сургутского района. Участники совета, в частности, посетили поселок Солнечный, где осмотрели крытый хоккейный корт, Солнечный парк, строящуюся по концессии школу и новый детский сад «Аист».

Председатель думы Югры и окружного Координационного совета Борис Хохряков отметил, что за последние годы Сургутский район изменился в лучшую сторону: «Совершенно другие изменения внешне, даже когда въезжаешь в Солнечный, в Барсово. Появились высотные дома, объекты социальной сферы, очень хорошая площадь, парк в Солнечном, быстровозводимый крытый хоккейный корт, школа».

Спикер думы Сургутского района Валентин Полторацкий напомнил, что четыре года назад в муниципалитете также проходил Координационный совет. «И вот, спустя это время коллеги остались под впечатлением от изменений территории. Они заметили, как динамично развивается район, сколько средств вложено в объекты соцкультбыта, какие проекты мы реализуем с поддержкой окружного финансирования и какими практиками можем поделиться с остальными муниципальными образованиями» - подчеркнул он.

Большое впечатление на участников совета произвела строящаяся школа в Солнечном, которая возводится в рамках концессионного соглашения между Сургутским районом и компанией «Развитие».

«Если сравнить с той школой в Барсово, в которой я учился— это небо и земля. Четыре спортзала и бассейн, об этом только мечтать можно», - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Школа площадью более 24 тысяч кв. метров состоит из 4 этажей. На площадке уже выполнены работы по устройству основания, наружных инженерных сетей (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, хозяйственно бытовой и ливневой канализации), окон, установке уличного спортивного оборудования. Ожидается, что к сентябрю учебное заведение откроет свои двери для учащихся Солнечного, что позволит разгрузить существующую школу в поселке и решить вопрос со второй сменой.

Также депутаты посетили новый детский сад «Аист», открытие которого позволило обеспечить на 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет, включая детей с особыми образовательными потребностями. Члены координационного совета прошлись по образовательному учреждению, посетили бассейн, побывали в ЛЕГО-зале и сенсорной комнате. Познакомились с методиками, которые используют в образовательной программе дошкольников.

Комментируя итоги поездки в Сургутский район, председатель думы Когалыма Алла Говорищева отметила, что за последние годы муниципалитет «претерпел кардинальные преобразования только в лучшую сторону». В качестве плюсов она отметила снос аварийного жилья, сокращение срока предоставления муниципальных услуг и реализуемые на территории муниципалитета экологические проекты. «Эти наработки может использовать любое муниципальное образование в своей работе», - резюмировала депутат.