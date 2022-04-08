Житель Югры расправился со своим приятелем в расселенном доме

Житель поселка Талинка (Октябрьский район) сжег своего знакомого. Следствием установлено, что мужчины летом 2021 года находились в нежилом расселенном доме и распивали алкоголь. В ходе застолья между югорчанами возник конфликт.

Обвиняемый был сильно зол на своего приятеля, поэтому дождался, когда тот уснет. Как только собутыльник задремал на диване, злоумышленник поджег мебель. В результате здание загорелось и было уничтожено огнем. Уснувший в доме мужчина скончался от отравления угарным газом.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для рассмотрения по существу», – сообщили в прокуратуре Югры.