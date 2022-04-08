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473 югорчанина заразились омикроном за весь период

В ХМАО выявлены новые случаи заболевания омикроном

473 югорчанина заразились омикроном за весь период
Фото: pexels.com

В Югре на сегодняшний день выявлено 473 случая заражения омикроном. Заболевшие зафиксированы в 16 муниципалитетах: Сургут, Сургутский район, Нижневартовск, Мегион, Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Пыть – Ях, Ханты – Мансийск, Ханты – Мансийский район, Покачи, Лангепас, Когалым, Нягань, Октябрьский район, Советский район, Урай.

Из них завозные – 13, из стран: Мальдивы, Египет, Турция, Сомали, ОАЭ, Доминикана, Испания, Таджикистан, Казахстан.

«В 452 случаях (95,6%) заболевание протекает по типу ОРВИ, 16 (3,4%) – по типу пневмонии, в 5 случаях (1,1%) - бессимптомное течение заболевания. Ситуация находится на контроле», – подчеркнули в Роспотребнадзоре Югры.

Напомним, что за минувшие сутки в ХМАО выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее было 149.


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Сегодня в 14:50, просмотров: 116, комментариев: 0

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