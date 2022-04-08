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​Резкого роста безработицы в Югре и России не наблюдается

В Югре сдерживают риски по росту безработицы

​Резкого роста безработицы в Югре и России не наблюдается
Фото pixabay.com

Ни в России, ни в Югре нет резкого сокращения занятости. Об этом пишет телеканал «Югра». В автономном округе безработица остается на уровне 0,46 процента, и это один из лучших показателей по стране. «Пока резкого сокращения занятости в России не происходит, и правительство работает на опережение», – рассказал о положении на федеральном уровне премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего отчета перед Госдумой.

Он же рассказал, что на поддержку занятости бюджет выделил 24 млрд рублей. Для поддержания ситуации правительство определило пять сквозных приоритетов: «Это обеспечение бесперебойной деятельности предприятий, расширение свободы предпринимательства внутри страны, поддержка тех, кто особо уязвим, обеспечение насыщенности рынка товарами. Ну и пятый приоритет – оказание необходимых секторальных мер поддержки».

По мнению премьер-министра, введенные против России масштабные санкции приведут промышленность нашей страны к большей независимости.


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Сегодня в 14:41, просмотров: 43, комментариев: 0

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