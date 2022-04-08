Ученый из Югры прокомментировала отчет Михаила Мишустина

Югра смогла обеспечить продовольственную безопасности и высокий уровень занятости, а также развитие социального предпринимательства – согласно задачам, которые описал премьер-министр Михаил Мишустин в своем отчете перед Госдумой. Об этом пишет ugra-news.ruсо ссылкой на директора Института академического дизайна Югорского государственного университета, кандидата экономических наук Татьяну Грошеву.

«Отмечено, что региональные инициативы, меры адресной поддержки «на местах», а также синхронизация деятельности федеральных и региональных властей формируют основу доверия к экономической системе управления, которую в сегодняшней непростой ситуации удается не просто сохранить, но и усилить», — рассказала она.

Риски Югры, как и всей страны – инфляция, безработица, снижение уровня жизни и экономический спад. «Меры по поддержке промышленного развития и предпринимательства также принимаются не только масштабные по своим финансовым объемам, но и беспрецедентные по многообразию используемых инструментов, ориентированных на результат. Региональная система поддержки предпринимательства Югры сегодня также демонстрирует свой высокий уровень адаптивности с ориентацией на «пространство возможностей» импортозамещения», – подчеркнула Татьяна Грошева.

Напомним, что в настоящий момент правительство Югры разрабатывает второй пакет помощи бизнесу и гражданам, чтобы сохранить устойчивость экономики региона в условиях санкционного давления.