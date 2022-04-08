Югру признали готовой к пожароопасному периоду

Все уральские регионы, кроме Свердловской области, признаны готовыми к пожароопасному периоду. Об этом сообщил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков в ходе пресс-конференции.

«По результатам проверок Курганская, Тюменская, Челябинская область, Югра и Ямал признаны готовыми к пожароопасному периоду. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области признано ограниченно готовым к пожароопасному сезону 2022 года как раз по причине неполной законтрактованности на выполнение лесоавиационных работ», - цитирует Сандакова «Интерфакс-Урал».

По его словам, проблемой остается укомплектование рабочими в ряде регионов, в том числе в Югре. «Не хватает у нас, насколько я помню, ПДПС (парашютно-десантная пожарная служба - ИФ), это серьезная тема в Югре, потому что туда просто так человека с улицы не возьмешь, необходим навык. То есть прыжки с парашютом и так далее. Тем не менее, заверяют нас руководители лесных служб, что все будет нормально, люди будут набраны», - добавил Сандаков.

Он также уточнил, что для борьбы с лесными пожарами в УрФО подготовлены 17 тысяч 222 человека и 8 тысяч единиц техники. А в федеральном бюджете и бюджетах уральских регионов на эти цели предусмотрено почти 3 млрд рублей.