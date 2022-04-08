156 новых случаев коронавируса выявлено в Югре за сутки

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее было 149. Новые заболевшие зарегистрированы в 20 муниципалитетах. Больше всего в Сургуте – 31, Ханты-Мансийске – 18, Нижневартовске и Нягани – по 17, Советском районе – 15.

«На момент выявления у 141 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно», - отметили в окружном оперштабе.

Также за сутки в Югре от коронавируса умер один пациент. За весь период пандемии жертвами инфекции в округе, согласно официальным данным, стали 2 525 человек.