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​В Югре стартовал конкурс, который определит строителей второго моста через Обь в районе Сургута

Югра ищет подрядчика для строительства второго моста через Обь

​В Югре стартовал конкурс, который определит строителей второго моста через Обь в районе Сургута
Фото департамента общественных и внешних связей Югры

Проект по строительству второго моста через Обь в районе Сургута в Югре переходит к активной практической фазе. Как сообщает департамент общественных и внешних связей, стартовал конкурс, по итогам которого будет определен подрядчик для этого стратегически и социально важного объекта. Начальная стоимость контракта – 62,5 млрд рублей, срок исполнения – 42 месяца (завершение работ предполагается в 2026 году). Впоследствии подрядчик должен будет нести гарантийные обязательства по отношению к некоторым элементам объекта.

Со всеми переходами мост будет длиной 45,56 км, из них 1,76 км – непосредственно инженерный объект над водой. «Ввод в эксплуатацию нового моста позволит перераспределить транспортные потоки, разгрузив эксплуатируемый мост через Обь в Сургутском районе, работающий в режиме трехкратной перегрузки, создаст альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесных транспортных средств, обеспечит стабильную автотранспортную связь с другими регионами России

Проект имеет общегосударственное, стратегически важное значение для обеспечения транспортной доступности крупнейших в мире районов по добыче углеводородного сырья с регионами России, другими странами», – подчеркнули в департаменте общественных и внешних связей Югры.


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05 апреля в 20:11, просмотров: 93, комментариев: 0

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