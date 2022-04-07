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Семья с ребенком застряла в автомобиле на заметенном зимнике в ХМАО

Полицейские спасли застрявшую в автомобиле на югорском автозимнике семью с ребенком

Семья с ребенком застряла в автомобиле на заметенном зимнике в ХМАО
pixabay.com

В Белоярском районе полицейские спасли семью с ребенком, которая застряла в автомобиле на заметенном снегом автозимнике, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Инцидент произошел минувшей ночью. В дежурную часть полиции обратился местный житель с сообщением о том, что его родственники выехали из Белоярского в село Полноват по автозимнику и перестали отвечать на звонки.

Выехавшие на вызов полицейские обнаружили автомобиль примерно на 30 км зимней автотрассы, где-то на половине пути к Полновату. В сложных погодных условиях – обильный снегопад и ветер – автозимник перемело, машина увязла в снегу и не смогла проехать.

«Водитель и трое его пассажиров, среди которых ребенок 11 лет, сидели в автомобиле с заведенным двигателем, грелись уже около получаса. Они рассказали, что пытались самостоятельно откопать машину, но не смогли», - сообщили подробности в пресс-службе ведомства.

Автоинспекторы помогли семье откопать автомобиль, взяли его на буксир и поехали в Белоярский. Поскольку проехать двум машинам по переметенной трассе было сложно, автомобиль югорчан оставили на дороге, а пассажиров пересадили в патрульную машину. Транспорт с зимника эвакуировали позже.


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Сегодня в 15:12, просмотров: 90, комментариев: 0

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