Школьница из ХМАО попала в больницу из-за упавшей с крыши дома наледи

В Нефтеюганском районе 10-летняя девочка попала в больницу после того, как с крыши дома на нее упала наледь. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел около 13 часов 5 апреля в 7 микрорайоне поселка Пойковский. По версии следствия, снег и наледь упали с кровли многоквартирного дома на проходившую мимо школьницу.

«В результате происшествия ребенок получил травмы различной степени тяжести, с которыми госпитализирован в медицинское учреждение», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Проводятся следственные действия, в том числе проверяется качество, полнота и своевременность очистки крыш жилых домов от снега и льда, а также меры, принимаемые администрацией поселка по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Аналогичный инцидент случился накануне в поселке Федоровский Сургутского района: на 11-летнюю девочку с крыши школы упала снежная наледь. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами. Проводится прокурорская проверка.