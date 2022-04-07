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В ХМАО снова подскочила заболеваемость коронавирусом

149 новых заболевших коронавирусом выявлено в Югре за сутки

В ХМАО снова подскочила заболеваемость коронавирусом
pixabay.com

В ХМАО за минувшие сутки выявлено 149 новых заболевших коронавирусом, днем ранее было 64. Новый случаи заражения зарегистрированы в 21 муниципалитете: больше всего в Ханты-Мансийске – 24, Сургуте и Нижневартовске – по 19, Нефтеюганске и Покачах – по 10.

Также за сутки в Югре от ковида умер один пациент. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции в округе стали 2 524 человека.

За весь период в регионе зарегистрировано 207 668 заболевших коронавирусом. Из них большинство – 203 340 – выздоровели. Лечение проходят 1 804 человека.


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Сегодня в 12:13, просмотров: 106, комментариев: 0

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