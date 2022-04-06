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Пошел на повышение: зампрокурора Сургута назначен прокурором Нагяни

Генпрокурор Краснов назначил нового прокурора Нягани

Пошел на повышение: зампрокурора Сургута назначен прокурором Нагяни
прокуратура ХМАО

В Нягани на должность прокурора города назначен Марат Тубеев, ранее занимавший пост заместителя прокурора Сургута. Об этом сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«Приказом Генерального прокурора РФ Краснова Игоря Викторовича на должность прокурора г. Нягани назначен Тубеев Марат Маратович», - говорится в сообщении.

Тубеев окончил Северо-Осетинский госуниверситет, с 2010 года работал в органах прокуратуры ХМАО, в том числе заместителем прокурора Мегиона и прокурором Белоярского. Должность зампрокурора Сургута занимал с января 2021 года по настоящее время.

Предшественник Марата Тубеева Сергей Доценко ушел в окружную прокуратуру на должность начальника отдела по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних.


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Сегодня в 12:07, просмотров: 52, комментариев: 0

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