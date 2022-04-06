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​В ХМАО начали действовать межсезонные маршруты

Суда на воздушной подушке запустили в Югре на период межсезонья

​В ХМАО начали действовать межсезонные маршруты
Депдорхоз

В Югре на период межсезонья запустили суда на воздушной подушке. С 5 апреля начал действовать межсезонный маршрут «Ханты-Мансийск – Троица», сообщили в пресс-службе окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта. Судно совершает 2 кругорейса в день.

С сегодняшнего дня, 6 апреля, начнут действовать межсезонные маршруты «Ханты-Мансийск – Кышик» и «Ханты-Мансийск – Няинское». Периодичность обслуживания по 1, 3, 5, 7 дням недели. С 7 апреля будет запущен рейс «Ханты-Мансийск – Пырьях», периодичность обслуживания - 2,4,6 дни недели,

Расписание и тарифы для населения размещены на официальном сайте АО «Северречфлот», уточнили в ведомстве.


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Сегодня в 10:28, просмотров: 66, комментариев: 0

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