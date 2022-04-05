Жителям России продолжают поступать фейковые вызовы в военкоматы по телефону

На телефоны граждан России продолжают поступать фейковые вызовы якобы от сотрудников военкомата. Автоинформатор на том конце провода требует срочно явиться для проведения инструктажа и дальнейшего распределения, а также пугает уголовной ответственностью.

«На время участия в специальной операции вы будете освобождены от работы и оплаты налогов. Ваше рабочее место будет зарезервировано за вами», – добавляет робот.

Чаще всего звонки поступают с неизвестных и иностранных номеров. При этом, как мужчинам, так и невоеннообязанным женщинам. Так, сегодня корреспондентке siapress.ru позвонили с номера, который начинается на +381 16 570…

Напоминаем, ранее Минобороны заявило, что массовых вызовов граждан России в военные комиссариаты по телефону не ведется. Вызов осуществляется через вручение повестки.