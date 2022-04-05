Зимние автомобильные дороги закрываются в Кондинском и Сургутском районах

В ХМАО в связи с окончанием срока эксплуатации закрываются зимние автомобильные дороги. С 5 апреля запрещается движение транспортных средств по зимникам в Сургутском районе, с 6 апреля – в Кондинском районе, сообщает депдорхоз и транспорта Югры.

В Сургутском районе закрываются следующие зимники:

с.Угут - д.Каюкова;

с.Угут - д.Малоюганский;

Сургут - п.Банный;

с.Сытомино - п.Горный.

В Кондинском районе следующие:

пгт. Кондинский - с. Болчары;

с. Болчары - с.Алтай - д.Кама;

пгт. Кондинское - д. Никулкина;

пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский"Подъезд к д. Сотник", "Подъезд к с. Ямки и д. Юмас";

пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур;

подъезд к с. Карым;

пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда.

Также прекращается движение на участке зимней автодороги Мортка — Нижняя Тавда. Этот межрегиональный зимник Урай — Тюмень в холодное время года связывает Югру со Свердловской и Тюменской областями в двух направлениях — через Нижнюю Тавду и Верхнюю Тавду, уточняет Ugra-news.