Зимние автомобильные дороги закрываются в Кондинском и Сургутском районах

В ХМАО в связи с окончанием срока эксплуатации закрываются зимние автомобильные дороги. С 5 апреля запрещается движение транспортных средств по зимникам в Сургутском районе, с 6 апреля – в Кондинском районе, сообщает депдорхоз и транспорта Югры.
В Сургутском районе закрываются следующие зимники:
с.Угут - д.Каюкова;
с.Угут - д.Малоюганский;
Сургут - п.Банный;
с.Сытомино - п.Горный.
В Кондинском районе следующие:
пгт. Кондинский -
с. Болчары;
с. Болчары - с.Алтай - д.Кама;
пгт. Кондинское - д. Никулкина;
пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский"Подъезд к д. Сотник", "Подъезд к с. Ямки и д. Юмас";
пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур;
подъезд к с. Карым;
пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда.
Также прекращается движение на участке зимней автодороги Мортка — Нижняя Тавда. Этот межрегиональный зимник Урай — Тюмень в холодное время года связывает Югру со Свердловской и Тюменской областями в двух направлениях — через Нижнюю Тавду и Верхнюю Тавду, уточняет Ugra-news.
Развязка сияет, что дальше? // 6 апреля