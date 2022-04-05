Россия снимает ковид-ограничения на авиасообщение с 52 странами

В России с 9 апреля снимают коронавирусные ограничения на авиасообщение между РФ и 52 странами мира. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции «Единая Россия».

«С 9 апреля мы снимаем ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран», — сказал Мишустин.

Авиасообщение возобновляется с 52 странами: Алжиром, Аргентиной, Афганистаном, Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Ботсваной, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком, Кенией, Китаем, КНДР, Коста-Рикой, Кувейтом, Ливаном, Лесото, Маврикием, Мадагаскаром, Малайзией, Мальдивами, Марокко, Мозамбиком, Молдавией, Монголией, Мьянмой, Намибией, Оманом, Пакистаном, Перу, Саудовской Аравией, Сейшелами, Сербией, Сирией, Таиландом, Танзанией, Тунисом, Турцией, Уругваем, Фиджи, Филиппинами, Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой.