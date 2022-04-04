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В двух югорских городах назначены новые начальники ОМВД

Новые начальники ОМВД назначены в Нягани и Урае

В двух югорских городах назначены новые начальники ОМВД
УМВД по ХМАО

В Нягани и Урае назначены новые начальники ОМВД. Полицию в Нягани возглавил подполковник Константин Золотухин, в Урае - полковник полиции Валерий Чупин. Личному составу их представил сегодня в режиме видеоконференцсвязи врио начальника УМВД России по ХМАО – Югре Андрей Шабашов, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Основная часть трудовой биографии Константина Александровича Золотухина связана с уголовным розыском и руководящими должностями в аппарате УМВД России по ХМАО – Югре. А Валерий Викторович Чупин около 20 лет службы посвятил органам внутренних дел Урая, в 2015 году принял решение о переводе на вышестоящую должность в Нижневартовский район, а затем в УМВД России по г. Нижневартовску», - говорится в сообщении пресс-службы.

Андрей Шабашов обозначил отдельные направления, по которым Валерию Чупину и Константину Золотухину следует наращивать усилия. Это повышение эффективности раскрытия преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие составы, и контроль за ходом предварительного расследования уголовных дел. Также в числе приоритетов – противодействие IT-преступности, борьба с коррупцией и защита бюджетных средств.


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Сегодня в 12:36, просмотров: 48, комментариев: 0

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