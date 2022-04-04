Девятое место заняла Югра в демографическом рейтинге регионов России

Югра, Ямал и Тюменская область вошли в число российских регионов, где в последние три года наблюдался рост численности населения. Об этом следует из исследования, подготовленного РИА «Новости» по данным Росстата.

Югра с численностью населения 1,7 млн человек заняла в рейтинге девятое место. По данным экспертов, прирост жителей в округе с 2019 по 2021 год составил 2,31%, естественный прирост — 23,77 тыс. человек, миграционный — 15,05 тысяч. Тюменская область с 1,5 млн жителей расположилась на 11 месте в рейтинге регионов, Ямал с 552 тыс. жителей занял 13 позицию в списке.

Всего прирост населения в последние три года наблюдался лишь 20 субъектах России. В лидерах общероссийского рейтинга оказались Севастополь, Ингушетия и Чечня. Согласно статистике, с 2019 по 2021 год численность населения России сократилась более чем на 1,2 миллиона человек, или на 0,83 процента. Это произошло за счет резкого увеличения естественной убыли населения при замедлении миграционного притока, пояснили эксперты.