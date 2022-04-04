2 520 человек умерли в Югре от коронавируса

Суточное число новых зараженных ковидом в ХМАО продолжает сокращаться. За минувшие сутки в Югре выявлен 101 новый заболевший коронавирусом, днем ранее было 112. Новые случаи зафиксированы в 15 муниципалитетах округа: больше всего в Сургуте – 22, Нижневартовске – 12, Ханты-Мансийске – 11 и Советском районе – 10.

По данным окружного оперштаба, на момент выявления заболевания у 99 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 зафиксирована пневмония. Состояние 23 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 9 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Умерли от коронавируса в ХМАО за сутки 2 пациента, за весь период пандемии – 2 520 человек.