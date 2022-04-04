Лыжники из Югры одержали несколько побед в соревнованиях по биатлону

Югорские спортсмены стали обладателями нескольких наград в соревнованиях по биатлону: чемпионат России проходит в Тюменской области.

Так, в мужской эстафете лучшими стали Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Михаил Бурундуков и Никита Поршнев — мужская сборная завоевала первое место. Женская не отстает: команда в составе Кристины Резцовой, Екатерины Носковой, Елизаветы Каплиной и Владиславы Гавриловой лучше всех прошли эстафету 4х6.

Также персональные медали получили два спортсмена: Кристина Резцова взяла золото в масс-старте, а Никита Поршнев — бронзу.

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