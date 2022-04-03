За сутки 112 жителей ХМАО заразились COVID-19

Коронавирус в Югре продолжает сдавать позиции: за субботу, 2 апреля, вирус подхватили 112 жителей 18 муниципалитетов округа. 21 из них живет в Ханты-Мансийском районе, 13 — в Нижневартовске, по 11 — в Сургуте и Покачах.

Учитывая эти данные, общее число всех переболевших или еще болеющие ковидом с начала пандемии в Югре составляет 207 280 человек, сообщает региональный оперштаб. Подавляющее большинство из них — 202 367 югорчан — уже излечились. Уменьшается число активных случаев заболевания: под наблюдением врачей остаются 2 395 человек, в основном они находятся на самоизоляции. 2 518 человек умерли — в том числе двое ушли из жизни в минувшие сутки.