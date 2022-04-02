В Югре получат единоразовую выплату семьи с низким уровнем дохода и с детьми-инвалидами

В Югре семьям с низким уровнем дохода и с детьми-инвалидами выплатят единовременно пять тысяч рублей. Средства поступят на счет в течение трех дней, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Средства отправили в беззаявительном порядке 31 марта, они поступят в течение трех дней. Деньги перечислены на более чем 86 тысяч счетов югорчан», – говорится в сообщении.

Обращаем внимание, что денежная поддержка полагается семьям, которые состояли на учете в Центре социальных выплат Югры на 1 марта 2022 года и являются получателями:

государственной социальной помощи семьям с детьми без заключения социального контракта;

государственной социальной помощи семьям с детьми на основании социального контракта (действующего на 1 марта 2022 года), начисление или выплата которым осуществлена в период с 1 декабря 2021 года по 31 марта 2022 года;

ежемесячного пособия на ребенка (детей);

ежемесячного пособия на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет включительно в виде ежемесячной денежной выплаты;

ежемесячного социального пособия на детей-инвалидов.

Ранее правительство региона приняло план действий по обеспечению развития экономики Югры в период санкций. В том числе в него входит и эта выплата.