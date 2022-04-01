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Пьяный водитель из Тюменской области пытался дать взятку в 500 рублей сотруднику ДПС

Жителя Тюменской области осудили за попытку дать мелкую взятку ГАИшнику

Пьяный водитель из Тюменской области пытался дать взятку в 500 рублей сотруднику ДПС
pixabay.com

В Пыть-Яхе осудили пьяного водителя из Тюменской области за попытку дать взятку размером в 500 рублей сотруднику ДПС. 32-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 291.2 УК РФ.

«Следствием и судом установлено, что 26 января 2022 года около 00 часов осужденный, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, находясь в салоне автомобиля ДПС в связи с разбирательством по факту нарушения правил дорожного движения, желая избежать административной ответственности передал сотруднику полиции денежные средства в сумме 500 рублей в качестве мелкой взятки, поместив их в отсек между передними сидениями», – сообщили в СУ СКР по Югре. Также в ведомстве добавили, что подкуп сотрудника не состоялся.

Осужденному назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Ему будет запрещено менять постоянное место жительства без уведомления контроля и покидать свой дом в ночное время. При невыполнении исполнении ограничений наказание заменят на отбывание в исправительном учреждении.

На сегодняшний день приговор вступил в законную силу.


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Сегодня в 14:00, просмотров: 81, комментариев: 0

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