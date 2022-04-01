В 21 муниципалитете Югры выявили новых заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Югре зафиксировали 182 новых случая коронавирусной инфекции. Заболевание выявили в 21 муниципалитете округа, больше всего в Ханты-Мансийске – 41, нягани – 24, Сургуте – 17.

На момент выявления у 178 наблюдались признаки ОРВИ, у 3 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Состояние 26 пациентов тяжелое, 10 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 360 человек, за весь период пандемии – 201 797 югорчан.

Всего за пандемию умерли 2 513 человек. За сутки – два заболевших.