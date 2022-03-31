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В Югре Mitsubishi влетела в грузовик: пострадали водитель иномарки и пожилая женщина

На автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск легковушка столкнулась с КамАЗом

В Югре Mitsubishi влетела в грузовик: пострадали водитель иномарки и пожилая женщина
Фото: ГАИ Югры

Накануне в Югре произошло ДТП с двумя пострадавшими. По предварительной информации, 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Mitsubishi», нарушила правила расположения транспорта на проезжей части и столкнулась с «КамАЗом».

«Около 10:35 на 943 км автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», в Ханты-Мансийском районе, 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Mitsubishi», по предварительным данным, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, не учла дорожные условия, в результате чего допустила столкновение с автомобилем «КамАЗ», движущемся во встречном направлении», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате аварии водителя иномарки и 62-летнюю пассажирку доставили в медицинское учреждение.

Всего за 30 марта в округе зарегистрировали три ДТП


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Сегодня в 11:55, просмотров: 107, комментариев: 0

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