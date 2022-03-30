В Югре очередной школьный чемпионат по «Что? Где? Когда?» прошел в режиме онлайн

Финал очередного чемпионата Югры по «Что? Где? Когда?» среди школьников прошел в воскресенье, 26 марта. В режиме онлайн соревновались 27 команд из Сургута, Нефтеюганска, Когалыма, Сургутского и Кондинского районов. Они прошли большой предварительный отбор – в пяти заочных этапах принимали участие в среднем более 60 команд со всего региона.

В финальном противостоянии в младшем зачете (участники до девятого класса) победу одержала команда «Палладий младший» из школы №46, второе место досталось команде «НаУме» из нефтеюганского лицея №1, а третье – «Всадникам Электролиза» из школы №7 города Когалыма.

В старшей группе чемпионами стали выходцы нефтеюганского лицея №1 «МК», второе место с минимальным отрывом от победителя и с одинаковым количеством очков поделили сургутяне – «Горе от ума» (гимназия-лаборатория Салахова) и «Палладий» (школа №46). Третье место, в свою очередь, поделили «Есть контакт» (школа №2 поселка Федоровский) и «Кириллица» (гимназия им. Фармана Салманова, Сургут).

Школьный чемпионат Югры по «Что? Где? Когда?» является одним из этапов большого соревнования, охватывающего все ключевые соревнования региона – Кубка Губернатора Югры по интеллектуальным играм. Лучшие школьные команды получат квоты в финальный турнир сезона, где будут соревноваться с сильнейшими интеллектуалами со всего региона.