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Мэр Югорска сложил свои полномочия

Глава Югорска покидает свой пост по личным обстоятельствам

Мэр Югорска сложил свои полномочия
Фото: vk.com/borodkin_yugorsk

Мэр Югорска Андрей Бородкин покидает свой пост. Об этом глава муниципалитета заявил у себя в социальных сетях.

«Я принял решение о сложении полномочий главы города. Решение далось мне нелегко, но оно взвешенное и своевременное, в первую очередь в силу личных обстоятельств и планах о дальнейшей самореализации и смене сферы деятельности. Где бы я ни работал, я всегда с теплотой буду вспоминать свои годы на посту руководителя города, службе югорчанам. Я благодарен всем за совместную работу, за идеи, за их реализацию, за поддержку, за конструктивную критику, за желание делать Югорск и жизнь югорчан лучше! Спасибо каждому!» – написал он у себя во «ВКонтакте».

Напомним, что ранее глава Покачей также заявил о своем уходе.


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Сегодня в 17:23, просмотров: 109, комментариев: 0

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