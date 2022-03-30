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В Югре за сутки выявили 145 новых случаев ковида

Нефтеюганск вырвался в лидеры по суточному приросту больных коронавирусом

В Югре за сутки выявили 145 новых случаев ковида
Фото: siapress.ru

За прошедшие сутки в Югре зафиксировали 145 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболевание выявили в 18 муниципалитетах округа, больше всего в Нефтеюганске – 20, Нижневартовске – 18, Сургуте – 15.

На момент выявления у 139 наблюдались признаки ОРВИ, у шести зафиксирована пневмония. Состояние 30 пациентов тяжелое, 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 448 человек, за весь период пандемии – 206 671 югорчан.

Всего за пандемию умерли 2 510 человек. За сутки – один заболевший.


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Сегодня в 13:16, просмотров: 105, комментариев: 0

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