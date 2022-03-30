В Югре прошло совещание о поддержке жителей старшего возраста

В Югре живет более 450 тысяч пенсионеров, из них неработающих – 322 тысячи. При этом более 140 тысяч пожилых жителей округа получают социальную поддержку от регионального правительства – на поддержание материального благополучия и сохранение здоровья. Об этом рассказала заместитель директора департамента социального развития Югры Ирина Молданова.

Логично, что особое внимание уделяется важной, но, к сожалению, уже совсем малочисленной группе – ветеранам Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним лицам, членам семей погибших и вдовам. Всего их у Югре осталось 1 085 человек. Вскоре они получат единовременную выплату по случаю 9 мая. А в декабре 2020 года в Югре был принят закон, по которому бюджет мог заплатить за ремонт жилья для этой группы льготников – этим воспользовались 198 человек в 2021 году.

Департамент общественных и внешний связей Югры также передает слова замгубернатора Всеволода Кольцова о том, что, вслед за принятыми на федеральном уровне решениями, Наталья Комарова подписала распоряжение об индексации страховых пенсий на 8,6 процента.

В регионе растет численность систематически занимающихся физкультурой людей старшего поколения – таковых в Югре более 38 тысяч. По информации замдиректора департамента физкультуры и спорта Софьи Конух, пожилые югорчане активно участвуют в выполнении нормативов «Город к труду и обороне».