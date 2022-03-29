В Югре завершается голосование по проектам инициативного бюджетирования

Совсем скоро завершится голосование по проектам, предложенным жителями Югры в рамках конкурса инициативного бюджетирования. Лучшие из этих идей получат поддержку из региональной казны. По данным сообщества «Штаб Югра», в голосовании приняли участие более 160 тысяч югорчан.

В списке – 120 проектов. Среди них – благоустройство общественных пространств, строительство спортивных и детских площадок, открытие коворкингов, развитие медиа и многое другое. Поддержать любые из них можно по ссылке.

«Каждая из этих идей уникальна и имеет право на реализацию. Наша задача – не остаться безучастными в судьбе своего города, поселка, деревни и сделать то, что по силам: выйти с инициативой, выступить исполнителем и непременно проголосовать», – рассказывает член экспертной комиссии конкурса инициативных проектов, депутат думы Югры Василий Филипенко.

Отдать свой голос понравившемуся проекту можно до полуночи сегодня, 29 марта. Подведение итогов конкурса с учетом поддержки югорчан и оценок экспертов пройдет до 31 марта. Проекты, которые будут оценены наилучшим образом, получат субсидии из бюджета региона на софинансирование до 70 процентов расходов от общей стоимости инициативного проекта, но не более 10 миллионов рублей.