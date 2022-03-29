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Два полицейских из Лангепаса предстанут перед судом за взятку в 15 тысяч рублей

В Югре двое бывших сотрудников полиции обвиняются во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями

Два полицейских из Лангепаса предстанут перед судом за взятку в 15 тысяч рублей
pixabay.com

В Лангепасе завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших полицейских 33 и 36 лет. Они предстанут перед судом за получение взятки. Второму обвиняемого также предъявляют два факта злоупотребления должностными полномочиями.

«По версии следствия 21 декабря 2020 года около 14 часов обвиняемые, занимая должности старших оперуполномоченных ОМВД России по Лангепасу, преследуя цель незаконного обогащения, получили от местного жителя, совершившего хищение мобильного телефона, взятку в размере 15 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Кроме того, за несколько дней до получения взятки 36-летний обвиняемый убедил владелицу похищенного телефона написать заявление о том, что на самом деле она потеряла гаджет и ни к кому не имеет претензий. Ранее, в сентябре 2019 года, бывший полицейский поступил похожим образом. Он получил заявление местного жителя о краже сумки, но отказался принимать меры. Вместо этого обвиняемый убедил потерпевшего написать, что сумка была утеряна и впоследствии найдена.

Двое бывших сотрудников свою вину не признали. Следователями собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.


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Сегодня в 17:18, просмотров: 59, комментариев: 0

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