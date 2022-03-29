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В Югре выросли цены на сахар, овощи и мясо

Власти Югры рассказали, насколько хватит запасов товаров в магазинах

В Югре выросли цены на сахар, овощи и мясо
Фото: pixabay.com

В ХМАО цена на овощи и сахар увеличилась до 14%. Вместе с этим власти региона заверили, что несмотря на ажиотаж, запасов продуктов хватит минимум на 12 дней. Об этом рассказал заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель во время заседания оперативного штаба Югры.

Власти Югры заявили о росте цен на ряд продуктов. Так, по словам заместителя губернатора округа Романа Генкеля, особенно сильно увеличилась стоимость сахара и некоторых овощей.

«Рост цен до 5% произошел на следующие виды товаров: свинина, говядина, баранина, рыба, молоко, яйца куриные, чай, мука, хлеб ржаной. Рост цен от 5 до 14% идет по следующим товарным группам: сахар, капуста, лук, морковь», — сообщил замглавы региона.

Генкель также добавил, что запасов продуктов хватит как минимум на 12 дней. При этом югорчане уже не так рьяно сметают товары с полок, однако повышенный спрос все еще остался на соль, растительное масло и крупы.

«Запасы, которые существуют в магазинах, растут. По всем наименованиям товаров запасы своевременно пополняются. В целом, по округу, позволяет обеспечить население необходимой продукцией на срок от 12 дней до 56 дней», — резюмировал заместитель губернатора ХМАО.


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Сегодня в 13:22, просмотров: 149, комментариев: 0

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