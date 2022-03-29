Житель Югры ответит по закону за распространение переписок своей экс-возлюбленной

В Пыть-Яхе осудят мужчину, который из мести разослал переписки своей бывшей возлюбленной с другими мужчинами всем общим знакомым. Информация попала в руки югорчанина из мобильного телефона девушки тайно.

«Обвиняемый признал вину и раскаялся. Также следователями собраны иные доказательства его виновности и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае признания обвиняемого виновным, ему может быть назначено наказание до 2 лет лишения свободы», – сообщили в СУ СКР по Югре.