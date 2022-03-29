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В Югре выявили 115 новых случаев ковида

Два югорчанина скончались из-за коронавируса в минувшие сутки

В Югре выявили 115 новых случаев ковида
siapress.ru

За прошедшие сутки в Югре зафиксировали 115 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболевание выявили в 16 муниципалитетах округа, больше всего в Нефтеюганском и Советском районах – 15 человек в каждом, а также в Нижневартовске (14) и Ханты-Мансийске (14).

«На момент выявления у 110 наблюдались признаки ОРВИ, у шести зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 116 случаях. Состояние 31 пациента тяжелое, 10 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в окружном оперштабе.

Всего за пандемию умерли 2 509 человек. За сутки – двое заболевших.


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Сегодня в 11:57, просмотров: 118, комментариев: 0

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