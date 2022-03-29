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48-летний мужчина пострадал в ДТП в Покачах

В Покачах водитель «УАЗа» спровоцировал аварию с одним пострадавшим

48-летний мужчина пострадал в ДТП в Покачах
Фото: ГАИ Югры

Накануне в Покачах произошло ДТП с одним пострадавшим. По предварительным данным, водитель «УАЗа» не предоставил преимущество в движении «ВАЗу» и спровоцировал аварию.

«Около 17:40 в городе Покачи 29-летний водитель автомобиля «УАЗ», двигаясь по правому краю проезжей части, по предварительным данным, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ», движущемуся в попутном направлении, и допустил с ним столкновение. В результате столкновения 48-летний пассажир УАЗа получил травмы», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 28 марта в округе зарегистрировали одно ДТП, в котором один человек получил травмы.


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Сегодня в 09:52, просмотров: 38, комментариев: 0

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