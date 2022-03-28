16+
Логотип Сиапресс
USD  95,6618   EUR  105,2662  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В 16 муниципалитетах ХМАО выявлены зараженные омикроном

В Югре 455 жителей заражены новым штаммом ковида

В 16 муниципалитетах ХМАО выявлены зараженные омикроном
Фото: pixabay.com

В ХМАО 455 человек заражены новым штаммом коронавируса. Омикрон зафиксирован в 16 муниципалитетах округа: Сургут, Сургутский район, Нижневартовск, Мегион, Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район, Покачи, Лангепас, Когалым, Нягань, Октябрьский район, Советский район, Урай.

Только 13 случаев из 455 завозные из стран: Мальдивы, Египет, Турция, Сомали, ОАЭ, Доминикана, Испания, Таджикистан, Казахстан.

«В 434 случаях (95,4%) заболевание протекает по типу ОРВИ, 16 (3,5%) – по типу пневмонии, в 5 случаях (1,1%) - бессимптомное течение заболевания. Ситуация находится на контроле», – прокомментировали в Роспотребнадзоре Югры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:29, просмотров: 30, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Население кинулось затариваться лекарствами 606
  2. «Бум новостроек» в Сургуте: как долго он продлится и что будет с рынком первичной недвижимости дальше? 493
  3. ​Покачи сменят мэра 426
  4. ​Еще один парк под многоэтажки? 422
  5. Достал соседку: югорчанин проник в чужую квартиру и угрожал женщине ножом из-за жалобы на шум 358
  6. Урбанистические Ромео и Джульетта: почему стоит сходить на мюзикл «Однажды в Verone» в СМДТ? 281
  7. За сутки 168 югорчан заболели коронавирусом 275
  8. ​Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке 240
  9. С 1 апреля в Сургуте начнется прием заявлений в первый класс 201
  10. Банк Уралсиб запустил сервис онлайн-переводов с бизнес-карт на карты физлиц 167
  1. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 3693
  2. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 3553
  3. В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг 3550
  4. ​«А мы будем!..» 3509
  5. ​Испанский стыд 3187
  6. В Сургуте пенсионер подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девушки с ОВЗ 3133
  7. ​СМИ: Жириновский умер… или нет 2726
  8. Покупателей для сургутского Агентства воздушных сообщений не нашлось 2343
  9. ​Не та мобилизация 2128
  10. ​Исторический шанс автобуса 2126
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 18021
  2. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 6621
  3. На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска 6556
  4. В Нефтеюганске осудят таксиста, который устроил смертельное ДТП и сбежал 5938
  5. Нефтеюганская журналистка умерла во время прямого эфира 5895
  6. Главврач нижневартовской детской поликлиники рассказала, сколько младенцев лечится от ковида 5829
  7. ​Школы Сургута эвакуируют 5783
  8. ​Не читайте газет 5267
  9. В Нефтеюганске временно закрыли кафе после отравления посетителя 5109
  10. В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин 4947

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика