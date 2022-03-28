Два ковидных пациента скончались накануне в ХМАО

За последние сутки в ХМАО выявили 168 новых заболевших коронавирусом. Новые случаи заражения зарегистрированы в 17 муниципалитетах округа, больше всего в Ханты-Мансийске – 32, Нижневартовске – 22 и Нефтеюганске – 19. За всю пандемию 206 410 человек перенесли болезнь.

На момент выявления у 160 наблюдались признаки ОРВИ, у 7 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Состояние 27 пациентов тяжелое, 10 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 168 человек, за весь период пандемии – 199 912 югорчан.

За весь период от COVID-19 умерли 2 507 человек. За минувший день 2 пациента.