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​Покачи сменят мэра

Глава Покачей Владимир Степура уходит в отставку

​Покачи сменят мэра
Фото: pixabay.com

Один из опытных мэров Югры уходит в отставку: глава Покачей Владимир Степура заявил об увольнении. Как сообщается на официальном сайте правительства региона, Степура уведомил об этом губернатора Наталью Комарову во время недавней рабочей встречи, на которой обсуждались его итоги на посту главы.

«Губернатор Югры Наталья Комарова поддержала кадровое решение», — передает пресс-служба правительства.

Напомним, что в карьере Степуры — мэрство сразу в двух городах Югры — Когалыма (2013-2015) и Покачей (с 2015 года), причем в последнем он прошел процедуру перевыборов в 2021-м. Что стало причиной для кадрового решения чиновника — не сообщается, зато известно, что в городе в ближайшее время начнется конкурсный отбор кандидатов в градоначальники.


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Сегодня в 11:36, просмотров: 136, комментариев: 0

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